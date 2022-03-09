Nilüfer’de engelli bireylere özel EKPSS kursu

Nilüfer Belediyesi, engelli memur adaylarına yönelik bu yıl da Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Kursu düzenliyor. Haftanın her günü müfredata uygun gerçekleştirilen kurslar, 22 Nisan tarihine kadar sürecek.

Engelli bireylerin hayatın her alanından eşit bir şekilde faydalanabilmeleri ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri amacıyla birçok atölye ve etkinlik düzenleyen Nilüfer Belediyesi, eğitim alanında da önemli çalışmalar yürütüyor. Nilüfer Belediyesi, engelli memur adaylarına yönelik yaptığı sınava hazırlık kurslarını, bu yıl da düzenliyor. Nilüfer Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kursu başladı. Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen kurslar, engelli bireylerin erişimine uygun olan Fethiye Sosyal Yaşam Alanı’nda gerçekleştiriliyor. Engelli bireyler, özel ders niteliğindeki kurslarda müfredata uygun verilen eğitimlerle, EKPSS’ye hazırlanıyor. 22 Nisan tarihine kadar sürecek olan kursa katılanlar, haftada 25 saat eğitim alıyor. Bütün engel gruplarından bireylerin yer aldığı kurslarda, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya gibi derslerde eğitimler veriliyor. Haftanın 7 günü gerçekleştirilen EKPSS kursu, bu yıl da kaliteli eğitimiyle sınava hazırlık dönemi boyunca memur adaylarına önemli bir katkı sunacak.

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