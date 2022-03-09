Bursaspor erteleme maçında Eyüpspor’la karşılaşıyor

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında 16 dakika oynanan ancak yoğun kar yağışı sebebiyle ertelenen EyüpsporBursaspor, yarın saat 20.00’de kaldığı yerden devam edecek.
Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında 16 dakika oynandıktan sonra yoğun kar yağışı sebebiyle ertesi güne ertelenen EyüpsporBursaspor maçı, kar yağışının devam etmesi üzerine 10 Mart Perşembe gününe tehir olmuştu. Eyüpspor’un 10 üstünlüğü ile 16. dakikada itibaren oynanacak olan kritik müsabaka yarın saat 20.00’de başlayacak. Eyüp Stadı’nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu’nun yardımcılığını Murat Temel ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Ateş hattından çıkmak isteyen Bursaspor, bu maçı çevirebilmek için mücadele edecek. Eyüpspor’un hedefi ise PlayOff barajındaki yerini sağlamlaştırmak olacak.
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