Yazılım mutfağı BUÜ’de hizmete açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi, yazılım konusunda kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler için oluşturduğu ‘Yazılım Mutfağı’ hizmetini kullanıcıların erişimine açtı.

BUÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi, üniversitede eğitimöğretim gören veya personel olarak görev yapan tüm yazılım meraklılarına özel bir hizmet sunmaya başladı. Yazılım eğitimi alan veya yazılım konusunda kendini geliştirmek isteyenler için Kütüphane bünyesinde ‘Yazılım Mutfağı’ adıyla bir birim oluşturuldu. Birimin açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin modern imkanlar ve teknik donanımlar ile kendini yenilemeye devam ettiğini söyledi. Teknoloji sayesinde artık bilgiye daha hızlı ulaşılabildiğine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversiteler, bilimin ve bilginin merkezi konumunda bulunuyor. Burada eğitim gören öğrencilerimize de en iyi ve en yeni bilgileri aktarmak durumundayız. Ülkelerin geleceği, yazılım konusunda kendilerini geliştirmeleriyle aynı orantıda ilerleyecek. Modern dünyanın olmazsa olmazları arasında bulunan başlıca konulardan birisi de yazılım ve programlama alanlarıdır. Bizler de üniversite olarak mühendislik veya benzeri alanlarda eğitim gören, başka bir alanda eğitimini sürdüren ancak yazılım konusunda kendisini geliştirmek isteyenler için daire başkanlığının da yönlendirmeleriyle Yazılım Mutfağı projesini hayata geçirdik. Öncelikle öğrencilerimizin bu hizmetten en iyi derecede yararlanacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Yazılım Mutfağı projesi hakkında bilgi veren Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan ise, birimin hafta içi 08.00 ile 16.45 saatleri arası hizmet vermeye başladığını aktardı. Yazılım Mutfağı’ndan yararlanmak isteyen kullanıcıların daire başkanlığı tarafından geliştirilen randevu sistemine kayıt olmaları gerektiğine işaret eden Hasan Arslan, “Yazılım Mutfağında bulunan yüksek donanımlı 7 bilgisayar ile en güncel yazılım kitapları kullanıcıların istifadesine sunduk. Burada sadece Bursa Uludağ Üniversitesi adına kayıtlı lisanslı programları kullanıyoruz” açıklamasında bulundu.

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