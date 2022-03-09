Bursaspor’da Eyüpspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor yarın karşılacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşilbeyazlı kafile gün içinde İstanbul’a hareket edecek.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında hava koşulları sebebiyle ertelenen mücadelede deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, gün içinde İstanbul'a hareket edecek.

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