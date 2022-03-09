Bursaspor’da kadro dışı bırakılan Kubilay Sönmez affedildi

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Bursaspor Kulübü, daha önce kadro dışı bıraktığı Kubilay Sönmez’in affedildiğini ve çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde devam edeceğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Daha önce çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'mizde devam etmesi istenen profesyonel futbolcumuz Kubilay Sönmez, 08.03.2022 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde çalışmalarına A takım ile birlikte devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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