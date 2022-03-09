Milli judocunun babasının organları umut oldu



İsmail Hakkı SEYMENSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA´da, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen milli judocu Melisa Çakmaklı´nın babası Nair Çakmaklı´nın (56) bağışlanan organları ile korneaları 5 hastaya umut oldu.

Osmangazi ilçesi Millet Mahallesi Cengizhan Caddesi´ndeki evinde 5 Mart günü aniden fenalaşan Nair Çakmaklı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Dünya üçüncülü ve Avrupa ikinciliği bulunan milli judocu Melisa Çakmaklı´nın babası olan Nair Çakmacı´nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nair Çakmaklı´nın dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ nakil koordinatörlerinin görüştüğü aile, Nair Çakmaklı´nın organlarını bağışlama kararı aldı. Operasyonla, Çakmaklı´nın 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları alındı. Nair Çakmaklı´nın bir böbreği ve korneaları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ndeki hastalara nakledildi. Çakmaklı´nın diğer böbreği ve karaciğeri ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde organ nakli bekleyen hastalara gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Nair Çakmaklı için Evrensel Sevgi Derneği Cem Evi´nde tören düzenlendi. Törene kızı Melisa ve diğer yakınlarıyla çok sayıda kişi katıldı. Törenin ardından Nair Çakmaklı´nın cenazesi İsmetiye Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Semih ŞAHİN

2022-03-09 15:09:08



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