Bursa’da kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu başkanlığında yapılan kış tedbirleri toplantısı sona erdi.

Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cehveroğlu başkanlığında, AFAD ekipleri ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yer aldığı kış tedbirleri toplantısı tamamlandı. Toplantıda perşembe başlayacak ve pazar gününe kadar devam edecek olan kar yağışı ile ilgili alınacak tedbirler konuşuldu. Gece hava sıcaklığının 8 dereceye kadar düşmesi beklenirken, buzlanmaya karşı önlem alınması istendi. Kar lastiğinin olmayan araçların pazartesi gününe kadar trafiğe çıkmaması isteniyor. Şehir merkezinde kar kalınlığının 515 santimetre olması tahmin ediliyor.

Ayrıca yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm ekiplerin hazır beklemesi iletilirken, yetkili kişilerin telefonlarının yanında bulundurması, jeneratör ve arazi araçlarının yakıt kontrollerinin yapılması ve hazır bekletilmesinin yanı sıra görev alacak kişilerin hafta sonu dahil hazırlıklı olması istendi.

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