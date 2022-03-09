

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağırlanan Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımını, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ziyaret etti.

Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, 17-28 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen kamp ve yarışmalara katılmak için Türkiye'ye geldi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerine dönemeyen 16 kişilik kafileye, aynı müsabakalarda bulunan İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı sahip çıktı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile iletişime geçildikten sonra, Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı İnegöl'e davet edildi. Savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen Antrenör Thacenko Vasily ve sporcular, Pazar akşamı İnegöl Belediyesi aracı ile İnegöl'e getirildi. İnegöl Belediyesi, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi'nin (DOSTUM) konaklama tesislerini sporcular için açtı.

"SAVAŞ BİTENE KADAR ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

DOSTUM tesislerinde misafir edilen Ukraynalı sporcuları, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ziyaret etti. Kerim Vural´a, Belediye Başkanı Alper Taban ile İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da eşlik etti. Ziyarette konuşan Vural, şunları kaydetti:

"Şu anda Ukrayna´da dünya tarafından takip edilen çok üzücü bir olay yaşanıyor. Ukrayna Spor Federasyonu da bizim çok yakın ilişkide olduğumuz, dünya, Avrupa veya olimpiyat gibi her türlü şampiyona da bir arada olduğumuz, bazen rakip olduğumuz müsabakalar geçirdiğimiz, çok yakın işbirliği içinde olduğumuz spor federasyonlarından birisi. Bize kendileri yazılı bir bilgi geçtiler. `Şu anda Türkiye´de basketbol takımımız ve oryantiring takımımız var´ diye. `Bunlar için ne yapabilirsiniz, nasıl yardımcı olabilirsiniz´ dediler. Biz de hemen harekete geçtik. Sporcular Brezilya´daki 24´üncü Deaflympis için hazırlık sürecindeler. Biz de hazırlanıyoruz. Onlar da burada hazırlanıyor. Sanki kendi ülkelerindeymiş gibi burada hazırlıklarını sürdürmeleri için, bu kötü süreç geçene kadar burada bulunabilmeleri için elimizden geleni, devlet imkanlarıyla yapmaya devam edeceğiz. Malum bizim ülkemiz de, Cumhurbaşkanımız da dünya tarafından bu muhacir durumuna düşmüş insanlara sahip çıkma, göz kulak olma konusunda biliniyor. Burada da aynı durum var. Sonuçta bir savaş var. Elimizden geldiğince hem moral motivasyon manasında hem de çalışmalarını burada sürdürebilmeleri manasında desteklerimizi sürdüreceğiz."

"BREZİLYA´DAKİ DEAFLYMPİS´E 14 BRANŞTA KATILACAĞIZ"

Milli takımın çalışmaları hakkında da bilgi veren Vural, şöyle konuştu:

"Biz de bir yandan 15 Mayıs´ta Brezilya´da gerçekleşecek olan Deaflympis´e hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz. 14 branşta katılmayı düşünüyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. 14 branşımızın Türkiye şampiyonalarını tamamladık. Şimdi de 1´inci ve 2´nci kamplarımızı sürdürüyoruz. Bursa´da da devam eden Karate Milli Takımımızın 2´nci kampı var. Farklı farklı illerde devam eden kamplarımız var. Bir önceki olimpiyatları zaten biz 96 ülke arasında 4´üncü olarak tamamladık. Türk spor tarihinde alınmış en sportif başarıları aldık. 17 altın, 7 gümüş, 22 bronz olmak üzere, 42 madalyayla bir önceki olimpiyatları tamamladık. Bu hafife alınacak bir şey değil. Bu çok ciddi sportif başarıdır. Bizim futbol takımımız olimpiyat şampiyonu. Voleybol takımımız olimpiyat şampiyonu. Hentbol takımımız olimpiyat şampiyonu. Karate, tekvando, judo, güreş, bunların tamamında biz olimpiyatta birinci değilsek, ikinciyiz, ikinci değilsek üçüncüyüz. Dolayısıyla 2017 yılında çok üst düzey sportif başarımız var. Şimdi de bir öncekinin üzerinde başarılı olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kerim Vural'ın açıklamaları

-Ziyaretten görüntüler

-Genel detaylar

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-03-09 16:43:54



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