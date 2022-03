Büyükşehir’de kar alarmı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, meteorolojiden yapılan açıklamaya göre beklenen şiddetli kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı gerekli her türlü tedbiri aldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, beklenen yoğun kar yağışının kentte hayatı olumsuz etkilememesi için gerekli tedbirleri aldı. Şehir merkezi ve ilçelerde belirlenen 41 ana güzergahta ve ilçe mahalle bağlantı yollarında 2 vardiya halinde toplam 100 ekiple karla mücadele çalışmaları yapılacak. Ayrıca güzergah haricinde olan hastane ve otopark giriş çıkışlarında da gerekli karla mücadele çalışmaları gerçekleştirilecek. Şehir merkezinde, 1 vardiya da 25 adet çok amaçlı kar küreme aracı, 21 adet kürekli tuzlama kamyonu, 5 greyder, 3 loder, 15 JCB/beko loder, 1 ekskavatör, 1 vinç, 2 dozer, 1 Treyler, 15 öncü araç olmak üzere toplam 89 kamyon ve iş makinesi ile karla mücadele çalışmaları yürütülecek. Bu çalışmalar sırasında destek personeliyle birlikte 2 vardiyada toplam 300 personel ile görev yapılacak.

İlçelerde ise karla mücadele 8 adet kar bıçaklı kamyon, 13 adet greyder, 8 loder, 7 JCB, 6 tek dingil kamyon, 13 pick up, ayrıca 9 adet kiralık araç ve makine olmak üzere toplam 64 iş makinesi ve araç, ayrıca 127 personel ile karla mücadele çalışması yapılacak.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde toplam 153 kamyon ve iş makinası, 427 Personel ile karla mücadele çalışmalarını yürütecek.

Ayrıca Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde toplam 15 kamyon, pick up ve iş makinası, 61 personel ile karla mücadele çalışmalarına destek verecek.

BUSKİ Genel Müdürlüğü de merkez ve ilçelerde toplam 10 pick up ve iş makinası, 20 personel ile karla mücadeleye katılırken, merkez ve ilçelerde toplam 178 kamyon ve iş makinası ile 508 personel teyakkuz halinde olacak.

Yol İşleri Şube Müdürlüğü ambarlarında 4.100 ton tuz, 50 ton solüsyon stok olarak bulunurken, bu anlamda bir sorun yaşanması beklenmiyor.

