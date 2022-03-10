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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İHA

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
""07.00'deki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)"

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