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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da parkta ölü bulunan kadın hakim için Bursa Adliyesinde tören düzenlendi

İHA

Bursa'da parkta ölü bulunan kadın hakim için Bursa Adliyesinde tören düzenlendi

Bursa'da dün gece Bursa Adliyesi'nde görevli 25 yaşındaki kadın hakim, çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu. Kadın hakim bugün Bursa Adliyesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından meslektaşlarının gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Yürüyüş yapmak üzere parka gelen bir kişi, genç bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Bursa Adliyesi'nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu tespit edildi. Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, genç hakime Bursa Adliyesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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