Kadın cinayetinin sebebi nişan hediyeleri... Bursa'da nişanlısını öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlının ifadesi ortaya çıktı Aldığı hediyeleri geri vermeyince öldürmüş

Bursa'da kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısını bıçaklayarak öldürdükten sonra kayınvalidesini ağır yaralayan zanlı otomobille kaçarken Sakarya ilinde kaza yaparak yakalandı. Zanlının ifadesinde ise, kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısına aldığı hediyeleri geri vermeyince tartışma çıktığı ve sonrasında bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Bursa Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay H. (23) kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü’nün (24) evine geldi. Burada çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Oktay H., mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü’yü defalarca bıçakladı. Bu sırada Oktay H., kendisini engellemeye çalışan Üzümcü’nün annesi İfakat Evcil'i (49) de karnından bıçakladı. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Oktay H. ise olay yerinden 38 ABA 203 plakalı otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asya Pınar Üzümcü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İfakat Evcil ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

“Bursa’da cinayet işlediler, Sakarya’da polisi görünce panikleyip kaza yaptılar”

Olayın ardından soruşturma başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin çevre illere kaçma ihtimaline karşı birçok ilin emniyet müdürlüğüne bilgi verdi. Yapılan araştırmada otomobilin Sakarya iline gittiği tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gökgöz mevkiinde kontrol noktası kuruldu. Şüpheli Oktay H. ve arkadaşı Alican V., D650 kara yolu Adapazarı istikametinde otomobille seyir halindeyken kontrol noktasını görüp paniklemesi neticesinde N.T. yönetimindeki 54 T 6025 plakalı taksiye çarptı. Meydana gelen kazada şüpheliler yaralanırken durum sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralanan şüpheliler Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüphelilerin tedavilerinin ardından Bursa’ya sevk edildiği ve buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, nişanlısıyla anlaşamadıkları için ayrılmak istediklerini, ayrılırken de nişan için ve hediye için aldığı eşyaları geri istediği, genç kızın eşyaları geri vermek istememesi üzerine tartıştıklarını ve sonrasında nişanlısını ve kayınvalidesini bıçaklayarak kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

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