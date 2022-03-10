Bursa Valiliği duyurdu: Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da Valiliği hafta sonu gerçekleşecek 2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022DİBMBSTS) ile 2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022YÖKDİL/1) sınavına girecek adaylar için Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık olacağını duyurdu.

Bursa Valiliği internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022DİBMBSTS) ile 2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022YÖKDİL/1) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 12 Mart 2022 Cumartesi günü 11:0014:30 saatleri ile 13 Mart 2022 Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında İlimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.