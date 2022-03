Yavru ayı Turkuaz, 6 aylık tedavinin ardından görmeye başladı

Nevruz İLİMDAROĞLU/KARACABEY (Bursa), (DHA)TUNCELİ'de yaralı bulunduktan sonra Elazığ'a, sonra Bursa'ya getirilen yavru ayı Turkuaz, 6 aylık tedavisinin ardından yeniden görme yetisine kavuştu. Veteriner hekim Azizcan Sezer, "Şu an gözünün bir tanesi tamamen görür hale geldi. Sol gözünde de yaklaşık yüzde 50'nin üzerinde bir görme durumu söz konusu" dedi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Tekeli köyü yakınlarında yöre halkı, kayalıklardan düşerek yaralandığı tahmin edilen yavru ayı buldu. Köylülerin ihbarıyla gelen ekiplerce Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne kaldırılan ayının görme sorunu yaşadığı tespit edildi. 8 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayı, daha sonra Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Türkiye'de tek olan ayı barınağında tedavisine başlanan yavru ayıya, görevli veteriner hekimlerce 'Turkuaz' adı verildi. Turkuaz'ın sol gözünün hiç görmediği, sağ gözünün de yaklaşık yüzde 4050 oranında gördüğü belirlendi. Barınak şefi veteriner hekim Azizcan Sezer, Turkuaz'ın 6 aylık tedavinin ardından görme yetisine yeniden kavuştuğunu söyledi.

'CİDDİ ORANDA KAZANIM SÖZ KONUSU'

Cep telefonunun ışığını tutarak yaptığı kontrolden sonra Turkuaz'ın bir gözünün görme yetisini yeniden kavuştuğunu tespit eden Sezer, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 6 ay önce Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'mize Tunceli ilinden bir tane yavru ayı gelmişti. Bize geldiğinde sağ gözünde bir görme problemi vardı. Sol gözünde de kısmi bir görme kaybı söz konusuydu. Bize gelmeden önce yaklaşık 1-1,5 ay kadar Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavi görmüştü. Genel kontrollerimizde ve muayenesinde hayvanın sol gözünün hiç görmediğini, sağ gözünün de yaklaşık yüzde 4050 oranında gördüğünü tespit ettik. Yaklaşık 6 aydır Turkuaz'ın tedavisine devam etmekteyiz. Bu süre içerisinde Turkuaz'ın görmesinde ciddi oranda bir kazanım söz konusu."

Turkuaz'ın diğer ayıların arasında doğal yaşamına devam edeceğini söyleyen Sezer, "Şu an gözünün bir tanesi tamamen görür hale geldi. Sol gözünde de yaklaşık yüzde 50'nin üzerinde bir görme durumu söz konusu. Şu an hayvan, diğer ayıların içerisine salınabilecek. Yaşamını devam ettirecek kadar iyi bir görme yetisine sahip. Önümüzdeki günlerde hayvanı diğer ayılarla birlikte büyük bir alana alıp, hayatının sonuna kadar yaşamasını sağlayacak şekilde bir alan değişikliği yapacağız" dedi.

'GÖRMESİNİ ARTIRICI TEDAVİSİ DEVAM EDECEK'

Turkuaz'ın tedavisinin süreceğini de hatırlatan Sezer, şöyle konuştu:

"Bu süre içerisinde besin takviyesi, hayvanın görmesini artırıcı tedavimize de devam edeceğiz. Doğada bulunduğunda oldukça güçsüzdü ve kilo kaybı söz konusuydu. Çeşitli solunum yolu hastalıkları da vardı. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tedavilerinin bir kısmı gerçekleştirilmişti. Bize geldiğinde bitkin bir haldeydi. Genel durumunun toparlanması için gerekli destekleyici tedavimize başladık. Şu an genel durumu çok iyi. Turkuaz'ın diğer ayıların içerisine alındıktan sonra herhangi bir uyum problemi ya da yaşamını sürdürebilecek herhangi bir engeli kalmadı. Tedavisine ve sağlık kontrollerine devam edeceğiz. İyi bir şekilde besleyip, hayvanı yakın bir zamanda diğer alan içerisine alacağız. Yaklaşık 6 aydan beri Turkuaz'ın ilaç tedavisi yapılmakta. Bu ilaç tedavisi dışında da Turkuaz'a gerekli A vitamini, çinko ve çeşitli mineral ve vitaminlerden oluşan zengin bir besin takviyesi de yapılmakta. Böylece hayvanın görmesini artırıcı her türlü takviyeyi yapmaktayız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Nevruz İLİMDAROĞLU

