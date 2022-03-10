Fetih Müzesi’nde drama atölyesi

Osmanlı’nın kuruluş dönemine ışık tutan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, hayata geçirdiği drama atölyesi ile çocukların ufkunu açıyor.

Osmangazi Belediyesi’nin en önemli vizyon projelerinden olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, önemli bir etkinliğe daha imza attı. Çağdaş Drama Derneği Bursa Temsilciliği işbirliğiyle drama atölyelerine başlayan öğrenciler, ilk derslerinde Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği 16 tablo ve dev kubbe üzerinde çalışmalar yaparak müzeyi tanıdı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çocukların atölye çalışmaları ile yeşil bina konseptinde inşa edilen Fetih Müzesi’nin sanatsal ve tarihi özelliklerini kısa sürede derinlemesine öğreneceklerini vurguladı. Bunun yanı sıra Başkan Dündar, “Tüm dünyada ilgi odağı olmayı başaran müzemizi hafızalarda kalıcı kılmak için 4 ve 8’nci sınıf öğrencilerimiz ile drama atölyelerine başladık. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalı eğitmenlerimiz tarafından verilen bu hizmet, toplam 9 hafta sürecek. Böylece çocuklarımız hem öğrenecek hem de eğlenecek. Ayrıca çalışmamız, tarihi mirası koruma ve gelecek kuşaklara aktarmada önemli rol oynayacak” diyerek sözlerini tamamladı.

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