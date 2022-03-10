

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde 1868 yılında yapılan, yıllar içinde bakımsız kalınca 2000 yılında mahalleli tarafından yıkılan camiden geriye kalan minare, ilgi görüyor. Mahalleyi ziyaret edenler, minarenin fotoğraflarını çekiyor.

İlçenin kırsal Hasanpaşa Mahallesi´nde 1868'de yapılan Hasanpaşa Camii, zaman içerisinde bakımsızlık nedeniyle tahrip olunca 2000 yılında vatandaşlar tarafından yıkılıp, farklı bir noktaya aynı isimle yenisi yapıldı. Mahallelinin isteği üzerine sağlam olan minare ise yerinde kaldı. Camisiz minare zamanla mahallenin sembolü oldu. Minare, mahalleyi ziyaret edenlerin de ilgisini çekmeye başladı.

`YIKMAYA KIYAMADIK´

Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kurulduğunu ve caminin yapıldığını söyledi. Karakaya, "2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı, yıkmaya kıyamadık, bıraktık. Bu da mahallemize ilginç bir görünüm kazandırdı. Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. Yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz" dedi.

MİNARE TURİZMİ

Minarenin, turizm anlamında bir değer oluşturabileceğini söyleyen Kaymakam Eren Arslan ise, "Aslında camisiz minare tabiri hoş durmuyor. Ama bakınca hikayesine doğruyu öğreniyorsunuz. Köylülerimiz burada bulunan ve mahalleye yeterli gelmeyen camiyi yıkıp, yeni bir cami yaptıklarında, bu minareyi eski olması, köyün ilk kuruluşundan bugüne kadar var olması nedeniyle yıkmamışlar. Burada güzel bir görsellik olmuş. Köye gelen vatandaşlarımız buna ilgi gösteriyorlar. Fotoğraf çekiniyorlar. Farklı bir görsellik oluyor. Herhangi bir tehlike arz etmemesi durumunda, burada kalmasında bir sakınca yok. Belki ileride yapılabilecek farklı alternatif yapılarla birlikte, turizm anlamında da bir değer oluşturabilir. Ama tabi ki öncelikle minarenin sağlam olup olmadığının, herhangi bir yaralanmaya, can kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde sağlıklı olduğunun ortaya konması lazım. Köyün simgesi halinde ve çok ilgi görüyor. İnşallah ilerleyen günlerde, biz veya belediye tarafından burada bir çalışmayla bunun daha da elverişli, kullanışlı hale getirilmesi mümkün" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

2022-03-10 11:39:15



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