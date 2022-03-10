Bursa’nın yeni üniversitesi ‘Mudanya Üniversitesi’

Yükseköğretim Teşkilat Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından “Mudanya Üniversitesi” adıyla Bursa’da bir vakıf üniversitesi kurulacak.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplanan Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yükseköğretim Teşkilat Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alındı. Kabul edilen teklifte, “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin isminin “İstanbul Topkapı Üniversitesi” şeklinde değiştirilmesi öngörülüyor. Teklife göre, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla Bursa’da bir vakıf üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulundan oluşacak.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl Ankara’da kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından heyecanını sosyal medya hesaplarından “Allaha şükür” diyerek paylaştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı'ndan onay alan Mudanya Üniversitesi 103 bin metrekare alanda 3 bin 600 öğrenci ile kapılarını açmaya hazırlanıyor. Sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulunu bünyesinde barındıracak olan Mudanya Üniversitesi şehre de taşınacak. Pirinç Han, Yıldırım Darüşşifa, Muradiye'deki Fabrikaı Hümayun ve Hisar'daki tarihi bir mekan üniversitenin bölümleri olacak.

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