Tarım arazisindeki kaçak yapılar yıkıldı

Kaçak yapılarla etkin bir şekilde mücadele eden Nilüfer Belediyesi, iki kaçak yapıyı daha yıktı. Tahtalı ve Kayapa Mahallelerinde tarım arazisi üzerine fabrika olarak kullanılmak üzere yapımına başlanan kaçak yapılar, Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Nilüfer genelinde yapılan kaçak yapılara karşı kararlı bir şekilde çalışma yürüten Nilüfer Belediyesi, iki kaçak yapıyı daha yıktı. Kent içinin yanı sıra tarım arazileri üzerine de imara aykırı şekilde inşaat yapanlara göz açtırmayan Nilüfer Belediyesi, Tahtalı ve Kayapa Mahallelerindeki kaçak yapıları da yerle bir etti.

Tarım arazileri üzerine fabrika hedefiyle inşaatına başlanan yapılara, yapımı tamamlanmadan müdahale edildi. Sabah erken saatlerde bölgeye giden Nilüfer Belediyesi ekipleri, Tahtalı’da 800, Kayapa’da da 500 metrekare alana sahip kaçak yapıları yıktı. Nilüfer Belediyesi yetkilileri, kent genelinde kaçak yapılarla mücadelenin etkin bir şekilde süreceğini vurguladı.

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