Dijital belediyecilikte zirve İnegöl'ün

Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve gelmesiyle birlikte dijital anlamda yapılan yatırımlar, İnegöl Belediyesi’ni bu alanda zirveye taşıdı. Türkiye genelinde edevlet üzerinden en fazla hizmet sunan belediyeler arasında zirvede yer alan İnegöl Belediyesi, aynı zamanda 24 saat hizmet sunma anlayışı ile arayan tüm vatandaşların 5 saniye içerisinde yanıt bulduğu Çözüm Merkeziyle de örnek oluyor.

Son dönemde dijital değişim ve dönüşüm anlamında ciddi yatırımların yapıldığı İnegöl Belediyesi, bu yatırımların meyvesini almaya başladı. Teknoloji çağının gerekliliklerine ayak uydurarak göreve geldiği günden bu yana dijitalleşmeyi ön planda tutan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kısa sürede kurumunu bu alanda zirveye taşıdı. Başkan Alper Taban, 814 Mart tarihleri arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası sebebiyle kurumun bu alandaki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilimin ve teknolojinin hayatımızı kolaylaştırma ve insanlığın gelişimine katkısının yadsınamaz bir gerçek olduğuna dikkat çeken Başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nde de bu alanda atılan adımların ve yaşanan değişim ve dönüşümün kuruma ciddi katkı sağladığını söyledi. Taban, “Çözüm Merkezimizi teknoloji ile donatarak günün şartlarına uygun şekilde çalışma yöntemlerini güncelledik. 153 hattı üzerinden belediyeye ulaşmak isteyen vatandaşlarımız bugün en fazla 5 saniyede Çözüm Merkezi’nin güler yüzlü personeliyle iletişime geçebiliyor. Bu özelliğimizle Türkiye’nin en hızlı ve en kolay ulaşılan kurumu olduğumuzu gururla ifade ediyorum” dedi.

Başlatılan dijital değişim ve dönüşüm atılımlarının en ciddi çalışmasını edevlet alanında yaptıklarını da ifade eden Taban, “Hazırlanan altyapı ile İnegöl Belediyesi, Türkiye’de edevlet üzerinden en fazla hizmet sunan belediye konumuna erişti. Gelinen noktada şu an mevcutta 49 ayrı hizmeti edevlet üzerinden sağlıyoruz. Bu rakam 2018 yılı başında 5 idi. Şu anda 49 hizmet ile İnegöl Belediyesi olarak bu alanda zirvede yer alıyoruz. Aynı zamanda ebelediye uygulaması üzerinden de 59 hizmeti online olarak sağlıyoruz. İnegöl Belediyesi bu uygulamalarla vatandaşlarına oturdukları yerden işlemlerini yapabilme kolaylığı sağlıyor” diye konuştu.

Başkan Taban, yapılan çalışmaları şöyle sıraladı:

“Bugün İnegöl Belediyesi olarak 20 farklı web sitesi ile vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Aynı zamanda Afet Çantası ve Senin Belediyen isimli mobil uygulamalarla da cep telefonlarından doğrudan sunduğumuz hizmet var. Afet Çantası uygulaması ile vatandaşlarımız cep telefonlarından acil yardım çağrısı yapabiliyor, aynı zamanda deprem bölgesinde yer alan şehrimizde bu noktada gerekli bilgilendirmelere ulaşabiliyor. Senin Belediyen mobil uygulamasında ise kurumumuzla ilgili pek çok işlem ve bilgi mevcut. Vatandaş İletişim Merkezi (VİM) aracımızı 2021 yılı sonunda hizmet aldık. Bu araçla mahalle ziyaretleri yaparak mobil belediye hizmetleri sunuyoruz. Araçta; bilgi edinme alanı, mahalle buluşmalarında ve mahalle ziyaretlerinde sorunların doğrudan sisteme işlenmesi, Mobil İstihdam Merkezi, Mobil Çözüm Merkezi ve Mobil Tahsilat gibi pek çok hizmet sunuluyor.”

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