Eğitime dokunan iyilik hareketi

Yeşim Tekstil kurucularından merhum Şükrü Şankaya’nın vefatı sonrası yapılan bağışlarla filizlenen, sonrasında Türk Eğitim Vakfı Şükrü Şankaya Burs Fonu’na dönüşen iyilik hareketi, Şükrü Şankaya’nın doğum yıl dönümü olan 9 Mart’ta boyut değiştirerek büyümeye devam ediyor. Yeşim eski çalışanlarından Özlem Şenkoyuncu’nun hazırladığı 'İçindeki Yıldızı Keşfet' isimli kitabın satışından elde edilecek tüm gelir, kız çocuklarının eğitimi için Türk Eğitim Vakfı Şükrü Şankaya Burs Fonu’na aktarılacak.

Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya’nın ev sahipliğinde 9 Mart’ta Yeşim Büyük Konferans Salonu’na gerçekleştirilen özel lansman programına, Bursa iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Yeşimli yöneticiler katıldı. Kendisi için oldukça anlamlı ve değerli olan bir etkinlik için bir araya geldiklerine işaret eden Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, “2005 yılında aramızdan ayrılan babam Şükrü Şankaya, vefatı ile birlikte bize başta ‘Önce İnsan’ felsefesi olmak üzere çok büyük bir manevi miras bıraktı. Kendisi hayattayken her kesimce hissedilen onun o derin hayırseverlik anlayışı, vefatının ardından başka bir iyilik hareketine dönüştü. Kendisinin adını taşıyan Türk Eğitim Vakfı Şükrü Şankaya Burs Fonu, bugüne dek çok sayıda gencin geleceğine ışık oldu. Babamın hayattayken vurguladığı üzere sanayicilerin ekonomiye yaptığı katkı son derece önemlidir. Ancak ondan da önemli olan eğitime yapılan katkıdır” şeklinde konuştu.

Şankaya şöyle devam etti:

“Babam, yarınları en doğru şekilde şekillendirebilmek adına bu konuda üzerine düşen görevi her zaman yapmaya gayret gösterdi. Şu an onun adını taşıyan eğitim kurumları ve Türk Eğitim Vakfı Şükrü Şankaya Burs Fonu ile birlikte çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Bunlara bir de 34 yıldır faaliyet gösteren Yeşim Kreşi’miz de eklendiğinde, kreşten üniversiteye kadar eğitimin her aşamasında var olduğumuzu söyleyebiliriz. Çocuklarımıza, gençlerimize çok daha güzel bir gelecek kazandırmak adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya bundan sonra da gayret göstereceğiz. İçindeki Yıldızı Keşfet Kitabı vesilesi ile iyilik zinciri daha da genişliyor. Bu zincirin bir parçası olmamıza vesile olan eski çalışanımız Özlem’e teşekkür ediyor, kendisine hayat yolculuğunda daha nice başarılar diliyorum.”

İçindeki Yıldızı Keşfet kitabı yazarı Özlem Şenkoyuncu da kız çocuklarının eğitimine destek olmak için başlattıkları bu güzel projeden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Kitabın, iyiliklere vesile olmak üzere hazırlandığına değinen Şenkoyuncu, “Hayatı boyunca hep iyilikler yapmış birinin bu dünyadan göçüp gittikten sonra da iyiliklerle anılması ve doğum gününde başkalarının hayatına dokunacak bir proje ile adının yaşatılması son derece güzel. Böylesi bir mertebeye çıkmış ve herkesin gönlünde taht kurmuş rahmetli Şükrü Şankaya’yı ben de sevgi, saygı ve hürmetle anıyorum” diye konuştu. Şenkoyuncu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yeşim çatısı altında 15 yıl kurumsal iletişim, 9 yıl da insan kaynakları departmanında görev yaptım. Yeşim bana çalışırken mesleki bilgi ve tecrübemin dışında kişisel gelişimim için de çok şey kattı. İş hayatımın ilk yıllarında ‘Önce İnsan’ felsefesini kurum kültürü haline getirmeye çalışan kurumsal iletişim departmanının üyesi olarak işe başladım. Her yaptığımız çalışmanın insana dokunmasına, iyiliklere vesile olmasına ve Yeşim Ailesi kavramına çok özen gösterdik. TEV ile çalışmalarımız da rahmetli Şükrü beyin vefatı sonrasında oluşturduğumuz Türk Eğitim Vakfı Şükrü Şankaya Burs Fonu ile başlamış ve gelişmişti. Yeşim’den ayrıldıktan sonra www.kadinveekonomi.com isimli haber portalında yazmaya başlayınca ileride bu yazılarımdan oluşan bir kitap çıkarabilir miyim diye hayal kurmuştum. Şenol Şankaya'nın desteği ile kitap çalışması hayata geçti. Kitaplar TEV’e bağış yapanlara ücretsiz olarak verilecek. Kitabın ücretini 30 TL olarak belirledik. En az 10 adetlik bağış yapanlara kargo ile ücretsiz olarak ulaştıracağız. En az 100 tane alanlara da isterlerse TEV ile gidip ben de kısa bir söyleşi yapacağım ve ardından imza günü yaparak bağış alıp kitap satacağız. Herkesin iyi niyetle ortak olarak destek verdiği bu proje yolcuğunun her anında yanımda olan ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Başlattığımız bu projeyi kız çocuklarının eğitimi için iyilik zinciri olarak görüyoruz.“

Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ise, "Bugün kurucumuz Şükrü Şankaya’nın 91. yaş günü. Yaşasaydı bugün kendisinin 91. yaş gününü kutluyor olacaktık. Onu genelde vefatından bu yana her yıl değerleri, iyilikleri ve yaptıklarıyla anıyoruz. Bu yıl onu doğum gününde, kendisinin hayattayken çok önem verdiği bir konu eşliğinde hatırlamak istedik. TEV’le uzun süredir iş birliği içindeyiz. Kendisinin vefatı sonrası yapılan bağışlar, zaman içinde Türk Eğitim Vakfı Şükrü Şankaya Burs Fonu’na dönüştü. Her yıl üstüne ekleyerek onun hayırseverlik anlayışını bu alanda da yaşatmak ve özellikle kız çocukları olmak üzere öğrencilere destek olmak hedefiyle yola çıktık. Bugün bu çalışmalarda yeni bir dönüm noktasına gelmiş durumdayız. Eski çalışanınız Özlem Şenkoyuncu, Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları departmanlarında görev aldığı süre zarfında Yeşim çatısı altındaki iyilik hareketi içeren tüm çalışmalara şahit oldu. Bizden ayrıldıktan sonra hazırladığı kitap çalışmasının satışından elde edilecek geliri de kız çocuklarına bağışlamak istedi. Bu da bizi son derece mutlu etti. O sebeple bugünü, yeni bir iyilik hareketinin başladığı son derece anlamlı bir gün olarak görüyoruz” dedi.

Program, Özlem Şenkoyucu’nun ilk kitabını Şenol Şankaya adına imzalaması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.