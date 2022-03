AK teşkilatlar Bursa'ya hizmet yolunda tek yürek Başkan Gürkan: "2023’te kazanan Bursa olacak"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Bursa’nın her alanda sürekli gelişen yapısıyla Türkiye ekonomisinin lokomotifi oldu. Bursalılar her zaman en güzel hizmetleri hak etti. 2023’te de yine kazanan Bursa olacak" dedi.

Gürsu ve Yıldırım ilçe başkanlıklarının teşkilat mensuplarının katılımı ile düzenlenen toplantılara, AK Parti Bursa İl başkan yardımcıları, yöneticileri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da eşlik etti. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti’ye Bursa’nın her dönemde verdiği destekle kuruluşundan bu yana Türkiye’nin güçlü geleceği için atılan adımların en önemli güç kaynaklarından olduğunu söyledi. Başkan Gürkan, Bursa’nın her alanda sürekli gelişen yapısıyla Türkiye’nin ve ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu ve Bursalıların her zaman en güzel hizmetleri hak ettiğini ifade etti.

Merkezi hükümet ve yerel yönetimler tarafından şehrin her noktasına götürülen hizmetlerin takipçileri olduklarını ifade eden Davut Gürkan, “Burada her kademeden teşkilat mensuplarımıza çok önemli görevler düşüyor. Bursamızın her noktasında her zaman olduğu gibi halkımızla iç içe olup, taleplerini ve ilçelerimizin, mahallelerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit edip, yerinde ve zamanında müdahaleler yapılabilmesi için saha çalışmalarımız çok önemli. Bu bilinç ve sorumlulukla her kesimden halkımızı dinliyor, Bursamıza hizmet için kurumlarımızla aralarındaki köprüyü en doğru şekilde kurabilmek için çalışıyoruz. Bursamız, inanıyoruz ki daha güçlü, her alanda daha refah bir Türkiye hedefimizde, partimizin kuruluşundan bu yana atılan dev adımları perçinleyecek olan 2023 seçimleri sürecinde de her zaman olduğu gibi en büyük destekçimiz olacaktır. 2023'te de yine kazanan Bursa olacaktır” dedi.

