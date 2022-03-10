‘Deliler Evi’ ikinci gösterimde kapalı gişe

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Deliler Evi’ ikinci gösterimde kapalı gişe

İHA

‘Deliler Evi’ ikinci gösterimde kapalı gişe

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneye taşıdığı ve ilk kez Şubat ayında sahnelenen “Deliler Evi” isimli tiyatro gösterisi, ikinci gösteriminde de kapalı gişe oynadı. İnegöl halkının oyuna yoğun ilgi gösterdiği 2 perdelik absürt komedi, sanatseverlerden tam not aldı.
2011 yılında kurulan ve bugüne kadar; Töre, Cimri, Ayyar Hamza, Ocak, Ak Masal Kara Masal, Keloğlan Ses Arıyor, Çöpiş ile Kıpkıp, Bir Hilal Uğruna, Kanaviçe, Tek Dişi Kalmış Teknoloji, Harman Yeri 1915 ve Naaşı Muhteremler gibi 12 tiyatro oyununu sahneye taşıyan İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2022 yılında yepyeni bir oyunla izleyici karşısına çıktı. Kerem Kobanbay’ın 2009 yılında yazdığı “Deliler Evi” isimli tiyatro gösterisi, Volkan Derman yönetmenliğinde İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başladı.
İlk gösterimi Şubat ayında yapılan oyun, İnegöl Belediyesi Mart ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında da yine sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Çarşamba akşamı şehrin kültür sanat merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde 20.00’da başlayan oyunu Belediye Başkanı Alper Taban’da AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte izledi. İkinci gösterimini yapan tiyatro gösterisine ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. 2 perdelik absürt komedide; deli olmadıkları halde rehabilitasyon merkezinde konulan bir gurup insanın yaşadıkları anlatılıyor. Rehabilitasyon merkezinde yaşanan olaylar seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatırken, şehir tiyatrosu ekibi de sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı.
Gösteri sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkanı Alper Taban, salonu dolduran vatandaşlara katılımları için teşekkür etti. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibini de muhteşem gösteri için tebrik eden Başkan Taban, ramazan ayında da etkinliklerin süreceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taciz davasında önce mahkemede sonra karakolda ortalık böyle karıştı Tutuksuz yargılanma kararı sonucu ortalık savaş alanına döndü Bursa Adliyesinde görülen taciz davasında tutuksuz yargılanma kararı sonucu ortalık savaş alanına döndü 5 kişinin yaralandığı 6 kişinin gözaltına alındığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Taciz davasında önce mahkemede sonra karakolda ...
Asya´yı, nişanda takılan takıları vermediği için öldürmüş
YEREL HABERLER Asya´yı, nişanda takılan takıları vermediği için ...
Bursa turizminin röntgeni çekildi
YEREL HABERLER Bursa turizminin röntgeni çekildi
Bursaspor’dan TFF’ye önemli ziyaret
YEREL HABERLER Bursaspor’dan TFF’ye önemli ziyaret
ÜÇGE kadın gücünü daha da arttırmayı hedefliyor
YEREL HABERLER ÜÇGE kadın gücünü daha da arttırmayı hedefliyor
Yıkılan bina eğlence mekânı değil, pavyon çıktı
YEREL HABERLER Yıkılan bina eğlence mekânı değil, pavyon çıktı
Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü
YEREL HABERLER Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü
Yenişehir’de son 15 yılın en fazla ayçiçeği ekilecek
YEREL HABERLER Yenişehir’de son 15 yılın en fazla ayçiçeği ekilecek
AK teşkilatlar Bursa'ya hizmet yolunda tek yürek Başkan Gürkan: "2023’te kazanan Bursa olacak"
YEREL HABERLER AK teşkilatlar Bursa'ya hizmet yolunda tek ...
Yıldırım Belediyesi meslek sahibi yapıyor
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi meslek sahibi yapıyor
Gürsu Belediyesi gençlerin yolunu aydınlatıyor
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi gençlerin yolunu aydınlatıyor
Mobiliyum AVM yönetimi Bursaspor'un Eyüp maçına sponsor oldu
YEREL HABERLER Mobiliyum AVM yönetimi Bursaspor'un Eyüp maçına ...
Eğitime dokunan iyilik hareketi
YEREL HABERLER Eğitime dokunan iyilik hareketi
Dijital belediyecilikte zirve İnegöl'ün
YEREL HABERLER Dijital belediyecilikte zirve İnegöl'ün
Çiğdem hakim için Bursa Adliyesi´nde tören
YEREL HABERLER Çiğdem hakim için Bursa Adliyesi´nde tören
Tarım arazisindeki kaçak yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Tarım arazisindeki kaçak yapılar yıkıldı
Uludağ’da güneşli havada kayak keyfi Türkiye kar için teyakkuza geçerken, vatandaşlar Uludağ’da kayak yapmanın keyfini çıkarttı
YEREL HABERLER Uludağ’da güneşli havada kayak keyfi Türkiye kar için ...
Bursa’nın o mahalleri elektriksiz kalacak
YEREL HABERLER Bursa’nın o mahalleri elektriksiz kalacak
Bursa’nın yeni üniversitesi ‘Mudanya Üniversitesi’
YEREL HABERLER Bursa’nın yeni üniversitesi ‘Mudanya Üniversitesi’
Camisiz minare
YEREL HABERLER Camisiz minare
Fetih Müzesi’nde drama atölyesi
YEREL HABERLER Fetih Müzesi’nde drama atölyesi
Yavru ayı Turkuaz, 6 aylık tedavinin ardından görmeye başladı
YEREL HABERLER Yavru ayı Turkuaz, 6 aylık tedavinin ardından görmeye ...
Uludağ'da yaralanan İngiliz turist sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Uludağ'da yaralanan İngiliz turist sağlığına kavuştu
Bursa Valiliği duyurdu: Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak
YEREL HABERLER Bursa Valiliği duyurdu: Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.