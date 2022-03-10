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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ULUKOZA girişimcilere kazandırmaya devam ediyor

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Teknoloji Transfer Ofisi'nin girişimcilik platformu ULUKOZA Programı kapsamında sermaye desteği kazanan firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

ULUKOZA girişimcilere kazandırmaya devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Teknoloji Transfer Ofisi’nin girişimcilik platformu ULUKOZA Programı kapsamında sermaye desteği kazanan firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.
TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği ULUKOZA Programı 2021 yılı 1. Çağrı Dönemi’nin kazanan firmaları belli oldu. Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin kurduğu girişimcilik platformu ULUKOZA’nın programına dahil olan ve 200 bin TL’ye kadar hibe desteği kazanmayı başaran firmalar açıklandı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam ve firma temsilcilerini ağırladı.
Destek kapsamında 200 bin TL’ye kadar hibe almayı başaran firma temsilcilerini ve onlara mentorluk yapan Teknoloji Transfer Ofisi ekibini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, projelerin geliştirilmesi noktasında üniversite olarak destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. YÖK Başkanlığı tarafından Araştırma Üniversitesi kategorisine yükseltildiklerini hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ArGe ve ÜrGe konularında yapılan her türlü projeyi kıymetli bulduklarını söyledi.

“Desteğimiz devam edecek”
Akademik çalışmaların yanı sıra ULUTEK ve Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde devam eden firma faaliyetlerinin de üniversiteye bilimsel anlamda katkı sağladığına işaret eden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Bizlere bilimsel çıktıları ile destek verecek her türlü firmaya kapılarımız açık. ULUTEK, firma sayısında yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Teknoloji Transfer Ofisimiz de her geçen gün çalışmalarını hızlandırıyor. Burada üretilen projeler ve bu projelere bağlı olarak yapılan ArGe ve patent girişimleri aynı zamanda üniversitemizi de bilimsel anlamda yukarılara taşımaya devam ediyor. Akademisyenlerimizin ve firmalarımızın gayreti ile gerek Türkiye gerekse de dünya üniversiteleri arasında her geçen gün biraz daha üst sıralara tırmanıyoruz. ULUKOZA programı kapsamında destek almaya hak kazanan tüm girişimcilerimizi tebrik ediyorum. Üniversite olarak sizlere destek vermeye devam edeceğiz. Yeter ki bilim ve proje üretmeye devam edin” diye konuştu.

Parlak fikirlere kapı açık
Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam da kurum olarak firmalara yol göstermeyi sürdürdüklerini kaydetti. Bugüne kadar onlarca firmayı TÜBİTAK destekleri ile buluşturduklarının altını çizen Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam, hibe kazanan firmalara sonraki aşamalarda da mentorluk görevi yaptıklarını açıkladı. Teknoloji Transfer Ofisi’nin bu anlamda büyük bir başarı oranı yakaladığına işaret eden Sağlam, parlak fikri olan ve bu konuda destek almak isteyenlerle iletişime geçmeye hazır olduklarını belirtti.
Girişimcilik platformu ULUKOZA programı desteği ile TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği 2021 yılı 1. Çağrısı kapsamında hibe almaya hak kazanan firmalar ise; Dakavis (Bilgin Dallı ve Oğuz Kayalık), Artyfeel (Enes Çakır), Gauder (Ozan Yavuz) ve GNS Elektromekanik (Taylan Güneş) oldu.

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