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Prof. Dr. Emin Balkan, ''Siyaset, BAL-GÖÇ'ün içinde olmayacak''

İHA

Prof. Dr. Emin Balkan, ''Siyaset, BAL-GÖÇ'ün içinde olmayacak''

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) Başkan Adayı Prof. Dr. Emin Balkan, seçim ziyaretlerine devam ediyor.
Saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) Başkan Adayı Prof. Dr. Emin Balkan ve ekibi, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Görükle Şubesi ve Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’ne ziyarette bulundu. Prof. Dr. Emin Balkan, ekibi ile birlikte Demirtaş Dumlupınar mahallesine gerçekleştirdikleri ziyarette, muhtar Emin Topaloğlu ve Demirtaş sakini vatandaşlar ile camianın soruları, beklentileri ve yeni dönemde yapılması hedeflenen projeler üzerine istişarelerde bulundu. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Görükle Şubesi’ne gerçekleştirdikleri ziyarette de camianın talepleri ve hedefleri üzerine Dernek Başkanı Nazif Cesur ile görüşen Balkan, "Her zaman BALGÖÇ’ ün yanında olacaklarını ifade eden Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Görükle Şubesi Başkanı Nazif Cesur ve ekibine, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Emin Toplaoğlu’na ve Demirtaşlı vatandaşlara gösterdikleri misafirperverlik ve samimiyetleri için teşekkür ederiz” dedi.
“BALGÖÇ siyasetin içinde olmayacak''
Seçim ziyaretleri kapsamında BALGÖÇ’ün partiler üstü olacağını bir kez daha vurgulayan Balkan, “ BALGÖÇ sıradan bir dernek değil, partiler üstü olması lazım. BALGÖÇ siyasetin içinde olacak ama siyaset BALGÖÇ’ ün içinde olmayacak. Bursa’da nüfusun yarıdan fazlası Balkan göçmeniyse biz tek bir parti de olamayız. Her partide bizim kardeşimiz olsun, her partiden milletvekilimiz, belediye başkanımız, meclis üyemiz de olsun. Ama bu çatının altında partizanlık yapmasınlar. Ben herhangi bir partinin yamacında olmayacağım” ifadelerini kullandı.

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