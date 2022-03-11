Bursa'da kar yağışı

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Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA'da dün başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Beyaza bürünen kentte sürücüler, zor anlar yaşadı. Buzlanma nedeniyle kazalar da oldu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bu sabah etkisini artıran yağışla kent, beyaz örtüyle kaplandı. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşarken, kazalar da meydana geldi. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceyken, kar kalınlığı da 5 santim olarak ölçüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kentteki ana yollarda tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-03-11 09:24:01



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