Bursa beyaz gelinliğini giydi

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Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Marmara'da etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde başlayarak Bursa'da da etkili oldu. Yer yer kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Bursa beyaz gelinliğine yeniden kavuştu.

Alınan tedbirler, okulların tatil olması ise trafikte beklenen aksamaların önüne geçti.

Bursa'da kar yağışının iki gün daha devam edeceği öğrenilirken, sürücülerin özellikle kış lastiği olmadan trafiğe çıkmaması gerektiği ifade edildi.

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