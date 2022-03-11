Bursaspor ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı’nı andı

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Bursaspor, ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı’nı vefatının 38. yılında saygıyla andı.

Bursaspor Kulübü, ilk Başkanını unutmadı. Yeşilbeyazlı kulüp, 38 yıl önce aramızdan ayrılan Başkan Salih Kiracıbaşı’nı saygı ile andı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı’yı vefatının 38. yılında saygıyla anıyoruz."

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