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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

22 girişimci kadın, kız öğrencilerine rehberlik yapacak

İHA

22 girişimci kadın, kız öğrencilerine rehberlik yapacak

BEBKA ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, '2022’de 22 Girişimci Kadın Gençler Buluşması' programıyla önemli bir farkındalığa imza attı. Başarılı girişimcileri kız lise öğrencilerle düzenlenecek programla bölgede inovatif girişimcilik geliştirilecek.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkımma Ajansı (BEBKA) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Bursa İnovasyon Merkezi'nin düzenlediği 'Tutkusu ile Becerilerini Birleştiren 22 Kadın Girişimci' sloganıyla '2022’de 22 Girişimci Kadın Gençler Buluşması' etkinliği BEBKA hizmet binasında gerçekleşti. Etkinlikte lisede eğitim gören kız öğrencilerle girişimci kadınların buluşacağı üç aylık girişimcilik programının tanıtımı gerçekleştirildi. 31 Mayıs’a kadar sürecek çalışma ile genç girişimciliğin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin önemli bir eşikten geçtiğini belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak, “2019 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Çocuk Girişimcilik Merkezi’ne destek verdik. Daha sonra proje büyüyerek Bursa İnovasyon Merkezi’ne dönüştü ve BEBKA binasında Ağustos 2021’de faaliyete geçti. Bu merkez ile Türkiye'de girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve ekosistemi güçlendirmek istiyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerin fikirlerini destekleyerek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürüldüğü, girişimcilik ekosistemi oluşturulmasına fırsat veren bir merkez kurmayı hedefledik. Bu kapsamda inovatif düşüncelere açık öğrenci ve öğretmenlerimize proje rehberliği, girişimci becerileri, dijital tasarım ve kodlama benzeri eğitimler vermeyi planlıyoruz. Girişimcilik teması ajansımızın en istikrarlı çalışma alanlarından biri. Bu çalışmalarımızla genç yaştan itibaren girişimcilik kültürünü aşılayarak sürdürülebilir ve inovatif bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı, bölgeyi bir çekim merkezi haline dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız da, erken yaştan itibaren girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini kaydederek, “Girişimci kadınların ekonomik hayata katılımı, bilgi ve becerilerini deneyimlemeleri, toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol oynamaları çok değerli. Bu kapsamda kadın girişimcilerimizin, girişim yolculuklarını lise öğrencilerimizle paylaşmaları, öğrencilerimizin gelecekte planladıkları hedefleri için bilinçlenmelerine katkı sağlayacak. Girişimci kadınlarımızla öğrencilerimizin başarı hikâyeleri atölyeleri, girişimcilik eğitimleri, saha ziyaretleri ve tasarım yarışmaları düzenleyeceğiz” dedi.
Programa katılan 25 ve 26. dönem Bursa Milletvekili ve Uluslararası Bir Dil Bir Hayat Sosyal Girişimcilik Derneği Başkanı Bennur Karaburun da pozitif ayrımcılığı önemseyen çalışmaların desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Kız çocuklarımızın eğitimlerine çok önem veriyoruz. Startı verilen bu faaliyet, beni çok mutlu etti. 22 başarılı girişimci kadınımızı da katkılarından dolayı kutluyorum. Kız çocuklarımız burada profesyonellerle iletişim kurarak, ihtiyaç duydukları desteklere ulaşabilecek” ifadelerini kullandı.
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Oya Eroğlu da, “Dijitalleşen çağın gün geçtikçe değiştiği ve dönüştüğü bu döneme kadınlar ayak uydurmak zorunda. Daha çok çalışmalı ve ülkemiz adına katma değer sağlamak için kendimizi sürekli olarak geliştirmeliyiz. Gençlerimizin bizden çok daha iyi projeler ve çalışmalar gerçekleştireceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.
Birçok farklı sektörden iş kadınları ile 20 okuldan 25 öğretmen ve 100 lise öğrencisinin katılım sağladığı program önümüzdeki dönemde eğitimler ve atölyelerle devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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