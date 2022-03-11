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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz'dan YILMEK’e Ziyaret

İHA

Başkan Yılmaz'dan YILMEK’e Ziyaret

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Samanlı Mahallesindeki YILMEK Kurs Merkezini ziyaret etti.
Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Akşam ve Sanat Okulu ile birlikte düzenlenen Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YILMEK) eğitimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay ile birlikte eğitimlerin devam ettiği Samanlı Mahallesi YILMEK merkezini ziyaret etti. Başkan Oktay Yılmaz, haftanın 4 günü verilen Çini kursuna gelen kursiyerlerle sohbet etti ve ortaya çıkardıkları eserleri inceledi. Kadim şehir Bursa’nın oldukça zengin bir kültüre sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “ İlçemizde kimi vatandaşımızı iş sahibi yaparken, kimi vatandaşımızı da hobi sahibi yapıyoruz. Geleneksel el sanatlarından ‘Çini sanatı’ Yıldırımlı kadınların vazgeçilmez hobisi oldu. Kurslarımıza katılım oldukça yoğun. Geçmişi barındıran böylesi güzel el sanatlarına sahip çıkarak, gelecek nesillere aktaracağız” şeklinde konuştu.
80 branşta eğitim
YILMEK'te 80 branşta binlerce kişiye hizmet verdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Unutulmaya Yüz Tutmuş ve Geleneksel Sanatlar Eğitimi', 'Müzik Eğitimleri', 'Dil Eğitimleri', 'El Sanatları ve Hobi Eğitimleri', 'Kişisel Gelişim Eğitimleri', ve 'Bilgisayar Teknolojileri kategorilerinde toplamda 80 branşta eğitim verdiğimiz YILMEK, her dönem vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Hemşehrilerimizden gelen talepleri karşılayabilmek için Yıldırım Belediyesi olarak ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Fırsat buldukça kurslarımızdaki öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Hem bizlerden talepleri varsa dinliyoruz hem de kurslarla birlikte kat ettikleri yolu yakinen gözlemlemiş oluyoruz. Bugün Samanlı Mahallesi’ndeki YILMEK kursiyerlerimiz ile bir araya geldik. Ortaya çıkarmış oldukları ürünleri inceledik. Yıldırım Belediyesi olarak, kadınlarımızın sosyalleşebileceği ve kendilerine artı değer katabileceği mekânlarımızın sayısını artıracağız” dedi.

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