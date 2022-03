Mustafakemalpaşa’da geleceğin dahileri yetişiyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi gençlerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini keşfetmesi ve yeteneklerini geliştirmesi için düzenlediği kurslarla geleceğin dahi çocuklarına ışık tutuyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında Bilim ve Sanat Merkezinde “Ressam Robot” çalıştayı yapıldı.

Üretile bilirliği ve hayal gücünü geliştirmek, yönergelere grup çalışması ruhu ile hareket edebilmek, sıralı montaj becerisi kazanma, el ve göz koordinasyonu kazanılabilmesi, elektrik enerjisini mekanik enerjiye döndürebilmesi projenin kazanımları arasında yer alıyor.

Bilim sınıfında ilkokuldan liseye kadar her yaş grubundan öğrenci yer alırken kursta mekanik ve bilimsel yeteneğe sahip olan robot yapımı öğretildi. Hayal güçlerini geliştirerek, üretim yapabilmeleri hedefiyle karton bardak, spatula, duy, pil, güç motoru ve kalemlerle ufak bir robot oluşturan öğrenciler yaptıkları robota kâğıt üzerine şekiller çizdirdi. Grup çalışmalarını başarıları bir şekilde tamamlayan öğrencilerin “ben yapabildim” duygusu gözlerinden okunurken yaptıkları robotları heyecanla evlerine götürdüler.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Hayal gücü ve üreticilik yönlerini geliştirebilmeleri için çocuklarımızın her zaman yanındayız. Her anlamda eğitime destek vermeyi sürdürüyoruz. Mustafakemalpaşa’da geleceğin dahi çocukları ve bilim insanları yetişiyor. Evlatlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

