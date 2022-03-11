Bursa’da kar yağışı etkili oluyor

Bursa şehir merkezinde kar yağışı etkili oluyor.

Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bursa şehir merkezinde sembol olmuş yerlerde kar ile güzel görüntüler oluştu. Ulucami bahçesi, Cumhuriyet Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehrin her yeri beyaza büründü. Hava sıcaklığının eksi dereceleri bulduğu Bursa’da 2 gün daha kar yağışı bekleniyor. Yarın eksi 1 ile eksi 7 arasında sıcaklık tahmin edilirken, yüzde 70 oranında kar yağışının devam etmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Pazartesi itibariyle yağışların sona ereceği, parçalı bulutlu bir havanın olması bekleniyor.

Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan 122 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Toplam 178 iş makinesi ve kamyon ile 508 personelden 100 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmaları için 7/24 esaslı çalışmalarını sürdürüyor.

Kamyon ve tırların İstanbul yönüne gidişine izin verilmezken, Bursa İzmir karayolunda da kaymaya bağlı yaşanan trafik kazaları trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

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