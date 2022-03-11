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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’de karlı yollara anında müdahale

İHA

Osmangazi’de karlı yollara anında müdahale

Bursa’da, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte harekete geçen Osmangazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, başta Uludağ yamaçları olmak üzere kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda 72 personel, 20 iş makinası (greyder, loder, jcb), 3 tuzlama aracı, 2 kar küreme ve tuz serpme aracı, 4 kar küreme aracı ile birlikte 3 vardiya 24 saat hizmet verecek şekilde hazırlıklarını yapan Osmangazi Belediyesi, ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar yağışının etkisini artırması ile birlikte harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, özellikle Süleymaniye, Bağlı, Tuzaklı Soğukpınar, Kirazlı gibi Uludağ yamaçlarında bulunan mahallelerin yanı sıra Seçköy, Dürdane ve Gündoğdu gibi yüksek mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başta ana caddeler olmak üzere tüm yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekiplerin, yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için 7/24 çalıştığını söyledi. Kar yağışının başlaması ile birlikte harekete geçen ekiplerin, yolları ulaşıma açık tutmak için büyük bir gayretle çalıştığını söyleyen Başkan Dündar, “Kar ve soğuk havanın yollarda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak kazalar sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyoruz. Kentin yüksek rakımlı kesimlerinde etkisini gösteren ve yer yer 3040 santimetre yüksekliğe ulaşan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için büyük bir çaba harcayan arkadaşlarımız, sabaha doğru yollarda tuzlama yaparak, düşük hava sıcaklığı sebebiyle yollarda buzlanma olmasının önüne geçti. İş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan ekip arkadaşlarımız, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli halde olması için çalışıyor. Ulaşımla ilgili sıkıntı yaşanmaması için vatandaşlarımız, 444 16 01 numaralı telefondan 24 saat boyunca bizlere ulaşabilir. Çok şükür, aldığımız tedbirler sayesinde ilçemizde kar ve buzlanmayla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. Yağan kar, Osmangazi’de esaret değil bereket oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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