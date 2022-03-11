İnegöl Belediyespor spor tırmanış takımı kürsüleri fethetti

İnegöl Belediye Spor Kulübü Spor Tırmanış Takımı, Isparta’da yapılan Türkiye Dağcılık Federasyonu Boulder Türkiye Şampiyonasında kürsüleri fethetti.

İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcuları, 2022 sezonu bölge şampiyonalarında Türkiye’deki kategorilerinde 24 sporcuyu arkalarında bırakarak ilk 6’ya dereceyle girmeyi başarmıştı. 9 sporcu, bu başarının ardından 56 Mart 2022 tarihlerinde Isparta’da düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Boulder Türkiye Şampiyonasında boy gösterdi. Küçükler C kategorisinde İnegöl Belediye Spor Kulübü Sporcusu Sefa Yaman, gösterdiği performansla rakiplerini yenip Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı kategoride Bilal Eltutan da Türkiye 3’üncülüğünü elde etti. Küçükler E kategorisinde yarışan Muhammed Furkan Yurttutan da Türkiye 3’üncüsü olarak 2022 sezonu Boulder Şampiyonasının finalini madalya ile bitirip milli takım adayı olmayı başardı. Diğer kategorilerde ise alınan sonuçlar şöyle: Küçük kızlar D kategorisinde Nurefşan Sel 5’inci, Hilal Süngü 6’ncı oldu. Bu iki sporcu da finallerde verdikleri mücadele ile beğeni topladı.

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