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Bal-Göç Genel Başkan Adayı Özlem: “Derneğimizi düşürüldüğü bu durumdan kurtarmak için yola çıktık”

İHA

Bal-Göç Genel Başkan Adayı Özlem: “Derneğimizi düşürüldüğü bu durumdan kurtarmak için yola çıktık”

BalGöç Genel Kuruluna sayılı saatler kala iddialı açıklamalar yapan Genel Başkan Adayı Doç. Dr. Kader Özlem, “Biz; derneğimizi yüceltmek ve içine düşürüldüğü durumdan kurtarmak için sizin desteğinize güvenerek yola çıktık.” dedi.
Balkan Göçmenlerinin yoğun olarak yaşadıkları farklı mahallelerde programlarını aralıksız olarak sürdüren BalGöç’te Yenilik ve Değişim Ekibi Genel Başkan Adayı Doç. Dr. Kader Özlem, Değirmenlikızık’ta kadın, genç, yaşlı farklı gruplardan üyelerin kalabalık katılımıyla gerçekleştirilen mahalle toplantısında hedeflerini anlattı. Toplantıda konuşan Doç. Dr. Kader Özlem, “Biz bu yola derneğimizi yüceltmek ve içine düşürüldüğü durumdan kurtarmak için sizin desteğinize güvenerek yola çıktık.” şeklinde konuştu.
BalGöç Yeni Genel Başkanını Seçiyor
13 Mart Pazar günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de yapılacak olan Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği kongresinde BalGöç yeni başkanını seçecek. Mahalle ziyaretlerini kongreye saatler kala da sürdüren ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Özlem, Değirmenlikızık’taki konuşmasında seçime dair şunları söyledi: “Sizler desteğinizle her zaman bize güç verdiniz. İnşallah 13 Mart’ta masmavi rengiyle BalGöç’te Yenilik ve Değişim listesine oy vererek derneğimizi aydınlık günlere götürmek yine sizlerin elinde. BalGöç’ümüzün geleceği için; genç, dinamik, arı gibi çalışkan Yenilik ve Değişimin Mavi Listesine desteğinizi bekliyoruz.”
“Biz başaracağız, siz kazanacaksınız”
Dernek üyelerini genel kurulda oy kullanmaya, “Pazar günü saat 11’de Merinos’ta Derneğimize ve bize sahip çıkın. Balkan Göçmenleri için yepyeni bir dönem başlasın.” diyerek davet eden Özlem, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz başaracağız, siz kazanacaksınız. Bizler BalGöç’ün geleceğini aydınlatmak için samimiyetle bir yola çıktık. Sorunları çözmek için göreve gelmek istiyoruz. Siz Merinos’taki kongrede Yenilik ve Değişim Hareketinin masmavi listesine sahip çıkın. Bizi yalnız bırakmayın. Biz de sizi mahcup etmeyeceğiz ve BalGöç’ü yeniden ayağa kaldıracağız. Destek sizden, çalışmak bizden. “

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