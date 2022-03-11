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'Sadece yaşamak istiyorum' diyen Asya, doğum gününde toprağa verilecek

DHA

'Sadece yaşamak istiyorum' diyen Asya, doğum gününde toprağa verilecek


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-BURSA'da, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Asya Pınar Üzümcü'yü (24) bıçaklayarak öldürüp genç kızın annesi İfakat Evci'yi de ağır yaralayan Oktay Hürmet (23) ve arkadaşı Alican Vergül (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önce de Oktay Hürmet´ten şiddet gördüğü belirtilen, bir süre önce sosyal medya hesabından `Sadece yaşamak istiyorum' paylaşımı yapan Aysa Pınar Üzümcü, doğum günü olan yarın, Aksaray'da toprağa verilecek.
Olay, çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak´ta meydana geldi. Oktay Hürmet, kendisinden ayrılmak isteyen Asya Pınar Üzümcü´nün evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Hürmet, kendisine engel olmak isteyen Üzümcü´nün babasından boşandığı için yanında kaldığı annesi İfakat Evci´yi de karnından yaraladı. Annekız kanlar içinde yere yığılırken, Hürmet ise 38 ABA 203 plakalı otomobile binip kaçtı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Asya Pınar Üzümcü´nün hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan ifakat Evci ise ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
SAKARYA'DA YAKALANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin Sakarya'ya gittiğini tespit etti. Yolda önlem alan Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobildeki Oktay Hürmet´e 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Hürmet yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sırasında Pamukova ilçe girişinde otomobiliyle kaza yapan Oktay Hürmet ile yanındaki Alican Vergül yakalandı. Kazada yaralanan Hürmet ve Vergül, Geyve Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Şüpheliler, tedavisinin ardından gözaltına alınıp Bursa'ya getirildi.
Oktay Hürmet´in emniyetteki ilk ifadesinde, Asya Pınar Üzümcü ile konuşmak için eve gittiğini, kendisine aldığı telefon ve hediyeleri geri vermeyince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay Hürmet ve Alican Vergül, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürmek' ve `kasten adam yaralamak´ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hürmet´in çeşitli suçlardan 4, Vergül´ün ise 1 kaydı olduğu öğrenildi.
DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Bursa Adli Tıp Kurumu´nda otopsi işlemleri tamamlanan Asya Pınar Üzümcü'nün cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Üzümcü, doğum günü olan 12 Mart  günü Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde defnedilecek.
BU arada, daha önce de Oktay Hürmet´ten defalarca şiddet gördüğü iddia edilen genç kızın, 20 Şubat´ta sosyal medya hesabından yaptığı, 'Sadece yaşamak istiyorum' paylaşımı dikkat çekti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-03-11 15:03:26

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