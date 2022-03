Bursa’da festival meşalesi yandı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu sene 9’uncusu gerçekleştirilen ‘Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’, Uludağ Mehter Takımının Ahmet Vefik Paşa Sahnesinin fuayesinde gerçekleştirdiği etkinlik ile başladı.

Bursa Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçılarının sahnede seslendirdiği tiyatro şarkılarından oluşan mini bir konser ile devam etti. Festivalin açılışına, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt katılırken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan yaptığı açılış konuşmasında savaşların ve salgınların yaşandığı bir dönemde en çok sanata ve tiyatroya ihtiyaç olduğunu belirterek, “Tiyatronun tazeleyici, iyileştirici, birleştirici ve sınır tanımayan gücüne her zamankinden daha çok şu dönemde ihtiyacımız var. Devlet Tiyatroları olarak bu inanç ve umutla karşınızdayız. Festivalimizin bu yılki açılış gecesinde dileklerimiz yine aynı; sanat, sağlık, huzur ve barış bir dolu gelecek” dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise Osmanlıya başkentlik yapmış, böylesine güzel bir şehirde Balkan festivalinin olmasından gurur duyduğunu ifade ederek, Bursa seyircisinin, halkının festivale ve repertuar oyunlarına sahip çıkmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Festivalin her yıl biraz daha büyümesini istediğini aktaran Kurt konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Festivalimizi gelecek yıl çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Festivali gerçekleştirirken şuna çok dikkat ediyoruz. Her sene Balkan ülkeleri katılıyor ancak Balkanlar'ın farklı bölgelerindeki tiyatroları davet ediyoruz. Böylelikle çeşitliliği arttırıyoruz. Bu festivaller bir barış köprüsü. Festivaller sayesinde Balkanlar'daki ülkelerin hem kültürlerini hem sanatını görmüş oluyoruz. Onlar da bizim sanatımızla yoğruluyor. Biz de onlardan gördüklerimizi genç arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Festivalimize sahip çıkan Bursa Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarına ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından festival İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ‘Bir Nefes Dede Korkut’ oyunu ile perdelerini açtı.

24 Mart Perşembe gününe kadar sürecek festivalde Arnavutluk ‘Aleksander Moisiu’ Tiyatrosu ‘Düğün’ü, Sırbistan Preşeva Abdulla Krashnica Tiyatrosu ‘Ölüm ve Kız’ı, Kuzey Makedonya Peripetija Yapım / Kuzey Makedonya Ulusal Tiyatrosu / Sarajevo Savaş Tiyatrosu SARTR ‘Dünyanın Sonu Olmaz’ı, Bosna Hersek HNK Mostar Tiyatrosu ‘Sabahtan Beri Durmadım’ı, Kosova Artpolis Sanat ve Topluluk Merkezi ‘Totem & Tabu’yu, Bulgaristan & K. Makedonya Spam Stüdyosu ve Golden Elec Tiyatrosu ‘Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler’i, Hırvatistan Triko Circus Tiyatrosu ‘Dulcinea’yı Unutun’u, Romanya Queen Marie Tiyatrosu ‘Tartuffe’yi ve Türkiye’den Bursa Devlet Tiyatrosu ‘Keşanlı Ali Destanı’nı festival kapsamında tiyatroseverlerle buluşturacak.

