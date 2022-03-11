Bursa'da kar etkisini gösterirken, dikkatsiz sürücüler trafiği felç etti

Bursa'da yağan kar sonucu kayarak kaza yapan araçlar trafiği felç etti.

Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk ve kar yağışı Bursa'da da etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla süren kar yağışına dikkatsiz sürücüler de eklenince kazalar kaçınılmaz oldu. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, ani fren yaparak minibüse çarpan hafif ticari araç, kaldırımı aşarak aydınlatma direğine çarpan otomobil ve kayarak dört yolda birbirine çarpan otomobiller dikkat çekti.

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