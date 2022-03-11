Bursa'da düzenlenen 300'e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı 19'uncu kitap fuarı kapılarını açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi desteği ile düzenlenen Bursa 19. Kitap Fuarı, 20 Mart 2022 tarihlerine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Bölgenin kültürel hayatına önemli katkılar sağlayan kitap fuarında on gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 65 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak. Fuarın konukları arasında Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Aşkım Kapışmak, Atilla Dorsay, Ataol Behramoğlu, Sinan Akyüz, Murat Menteş, Barış Terkoğlu, Yusuf Kaplan, Kahraman Tazeoğlu, Tuna Kiremitçi, Sevil Atasoy, Nermin Bezmen ve daha pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı yer alıyor.

Bursa kitap fuarı çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

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