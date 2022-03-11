Osmangazi Yayınlarına fuarda büyük ilgi

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Bursa Kitap Fuarında Osmangazi Belediyesi’nin açtığı stand ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Osmangazi Belediyesi, düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması gibi uzun soluklu yarışmaların dışında, her yıl düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyumlarda akademisyenler tarafından gerçekleştirilen sunumları kitaplaştırdı. Türk edebiyatına pek çok yeni eser kazandıran Osmangazi Belediyesi, Bursa Kitap Fuarı’nda bu eserleri vatandaşlarla buluşturuyor. Bu yıl 19’uncusu düzenlenen fuarda sergilenen yayınlar, kitapseverler tarafından da büyük ilgi görüyor.

Fuar alanının girişinde yer alan stantta, Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitapların yanı sıra, belediye tarafından düzenlenen şiir, roman ve hikaye yazma yarışmalarında dereceye giren eserlerin yer aldığı kitaplar, belediye hizmetlerinin tanıtıldığı broşür ve kitapçıklar yer aldı.

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