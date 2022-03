(Özel) Bursa'da kar altında penguenlerin beslenme saati Bursa'da hayvanlar mart karını çok sevdi Kimi kalın postu, kimi tüyleriyle yağan karın keyfini çıkarıyor

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde soğuğu seven hayvanlar mart ayında yağan karın keyfini çıkarıyor. Kar yağışına aldırış etmeden görevliler tarafından beslenen penguenler, havuzlarında kar yağışının mutluluğunu yaşıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde kış mevsimini seven hayvanlar; mart ayında yağan karın keyfini çıkardı. Sıcak iklim canlıları da, karda kafeslerinden çıkarak kendileri için hazırlanan alanlarda gezinmeyi ihmal etmedi. Kar en çok kaplanın keyfini yerine getirdi. Kanatlı hayvanların barındığı alanlarda ise, kar altındaki kuğu güzel görüntüler oluşturdu. Kışın iyi beslendikleri için kış uykusuna yatmayan ayılar da kendileri için hazırlanan özel yiyeceklerle ziyafet çekti. Penguenler ise bakıcılarının seslenmesi ile yuvalarından çıkarak hazırlanan balıkları afiyetle yiyerek, havuzda karın keyfini sürdü. Zebra, kızıl geyik, flamingo ve lamalar da karın atlında güzel görüntüler oluşturdu. Kar altındaki hayvanat bahçesi havadan da görüntülendi.

206 bin metrekare alana kurulu, dünya standartlarına uygun yapılan Bursa Hayvanat Bahçesi, 121 tür ve yaklaşık bin 300 hayvana ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında on binlerce vatandaşı ağırlayan hayvanat bahçesinin kış aylarında ziyaretçi sayısı düşse de, oluşan güzel görüntüler kartpostalları aratmıyor.

