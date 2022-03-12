Makine sektör temsilcileri katma değerli üretim hedefleri için buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kalkınma hedefleri için üretimdeki farklılaşmanın kritik öneme sahip olduğunu belirterek, “Bursa’da yenilikçilik ve verimlilik odaklı projelerimizi bu amaçla hayata geçirdik. Bursa’mızı daha güçlü bir geleceğe taşımak amacıyla firmalarımızın projelerimizden daha fazla yararlanmasını arzu ediyoruz.” dedi.

BTSO’nun makine sektörünü temsil eden 8’inci ve 55’inci meslek komitelerinin ‘Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı’ Hilton Otel’de gerçekleştirildi. Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Hüseyin Durmaz’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya BTSO üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Makine sektör temsilcilerinin yeni yatırım alanı ihtiyaçlarına ilişkin beklentilerini ifade ettikleri toplantıda sektörün gelişimi adına yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda konuşan Başkan İbrahim Burkay, Türkiye’nin 225 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattığı 2021 yılında makine sektörünün dış satıma 20 milyar doların üzerinde katkı sağladığını söyledi. Bu başarıların sektörün taşıdığı güçlü potansiyele işaret ettiğini vurgulayan Burkay, makine sektörünün otomotiv ve tekstil ile birlikte Bursa ekonomisinin de sürükleyici gücü olduğunu belirtti. Sektör temsilcilerinin yatırım ihtiyaçlarına değinen İbrahim Burkay, Bursa’da sanayinin toplam yüzölçümü içinde binde 8’lik payına rağmen kent ekonomisine yüzde 45 düzeyinde katkı sağladığını söyledi. İbrahim Burkay, Bursa’nın akıllı şehircilik modeli ve mekânsal planlamayla Türkiye’nin kalkınma hedeflerindeki liderlik rolünü daha da güçlendirebileceğini söyledi.

Türkiye’de 3 bin dolarlık kişi başına düşen milli gelirini 11 bin dolara taşımayı başardığını ancak pandemi ve döviz kurlarındaki dalgalanmayla bu rakamın 9 bin 500 dolar seviyesine düştüğüne işaret eden İbrahim Burkay, kalkınma hedefleri için üretimde farklılaşmanın büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Başkan Burkay, “Bunun için de ürünün ruhu olan ArGe, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya ihtiyacınız var. Bu alanlarda da başarıya ancak belli bölgelerde belli nitelikteki insan kaynağıyla ulaşabilirsiniz. İşte bu nedenle Güney Marmara Havzası’nı ülkemizin en önemli zenginlik kaynağı olarak görüyoruz. Bu havzayı San Francisco ve Baden Württenberg gibi yenilikçi üretimin ve teknolojideki dönüşümün merkezi haline geetirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Takip eden değil, edilen olmalıyız”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bünyesinde İleri Kompozit Malzemeler ile Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezleri bulunan BUTEKOM ve yalın üretim esaslarıyla çalışan dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezi Bursa Model Fabrika gibi projelerle geleceğe hazırlandığını belirterek, “Takip eden değil, takip edilen olmak için bu merkezlere ihtiyacımız var. Şimdi de mikro mekanik ve mikro elektronik mükemmeliyet merkezi kuruyoruz. Özellikle yeni nesil otomotiv teknolojilerinde otonom sürüşü devreye alacak bir sistem gelişiyor. Bu merkez, özellikle sensör ve kumanda teknolojilerinde robotik üretimde söz sahibi olmamıza rehberlik edecek. Bu merkezlerimizden sektördeki tüm firmalarımızın daha fazla faydalanmasını arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“20 milyar dolar barajını aşan 3 sektörden biri”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, “Makine sektörümüz 2021 yılını 20 milyar dolar seviyesinin üzerinde ihracatla kapatan 3 sektörden biri konumunda. Sektörün artan ihracat performansı yeni hedeflerimiz için de hepimizi ümitlendiriyor. Bursa’da da sektör temsilcileri olarak geçen yılı 2020’ye göre yüzde 39’luk artışla 1 milyar dolara yakın ihracatla tamamladık. Bununla birlikte Bursa, makine sektöründe yüksek teknoloji üretiyor. Bursa’da makine sektörümüzde faaliyet gösteren 25 ArGe merkezine ve 3 tasarım merkezine sahibiz.” dedi. BTSO’da sektöre yönelik birçok nitelikli proje gerçekleştirdiklerine işaret eden Şener, “TEKNOSAB, BUTEKOM, Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi, BUTGEM, MESYEB, Sektör Konseyleri, URGE ve Kümelenmeler ile Küresel Fuar Acentesi gibi projeler, sektörümüzün katma değerli üretim ve ihracat potansiyelini artırmak için geliştirildi.” diye konuştu.

“BTSO çalışmalarımıza güç katıyor”

BTSO Meclis Üyesi ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Başkanı Hüseyin Durmaz da toplantıda makine sektörünün dış ticaret performansına ilişkin sunum gerçekleştirdi. BTSO’nun yaptığı projelerle sektöre büyük güç kattığını belirten Hüseyin Durmaz, “Türkiye’nin ve Bursa’nın makinecileri olarak BTSO’nun desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve Başkan Yardımcımız Cüneyt Şener olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

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