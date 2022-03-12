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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pembe kağıt uçaklar GUHEM’de havalandı

İHA

Pembe kağıt uçaklar GUHEM’de havalandı

Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nun 714 Mart Dünya Havacı Kadınlar Haftası’na özel düzenlediği etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte kız öğrenciler havacılık ve uzay çalışmalarında farkındalık oluşturmak için pembe kağıt uçak tasarladı.
Uzay ve havacılık alanında ilham olmayı amaçlayan GUHEM, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetleri sürdüren TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nun havacılık ve uzay alanlarında cinsiyet dengesini geliştirmek için 5 kıta 52 ülkede kutlanan 714 Mart Dünya Havacı Kadınlar Haftası’na özel düzenlediği etkinlikte 12 farklı okuldan 220 kız öğrenciyi ağırladı. Etkinliğe BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın ve İcra Kurulu Üyeleri de katıldı. Dünya Havacı Kadınlar Haftası için düzenlenen etkinliğin açılış konuşmalarının ardından 220 kız öğrenci havacılık ve uzay çalışmalarında farkındalık oluşturmak amacıyla pembe kağıt uçak atölyesi gerçekleştirerek bilim iletişimcileri eşliğinde merkezde güzel bir gün geçirdi.
“GUHEM gençlere büyük hayaller kurmayı teşvik ediyor”
Her yenilik gibi teknolojide de ilk adımın hayal edebilmek olduğunu ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, GUHEM’in gençlere büyük hayaller kurmayı teşvik etmek için hayata geçtiğinin altını çizdi. Türkiye’nin uzay ve havacılık teknolojilerinde özgün projeler üretebilirse gelecekteki yerini en sağlam şekilde inşa edebileceğini belirten Koçaslan sözlerine şu şekilde devam etti:
“GUHEM uzay ve havacılık alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve gençlerimizin bu alanlardaki kilit bölümlere yönlendirmesine hizmet ediyor. Ülke olarak meraklı ve gelişime açık bir genç nüfusa sahibiz. Bundan birkaç yıl öncesine kadar hepimize hayal gibi gelen bu gelişmeler bizleri daha ileri teknolojileri geliştirme noktasında da cesaretlendirmektedir. GUHEM’in katkıları ile inşallah Türkiye uzay teknolojilerinde de kendi kimliğini ortaya koyacak yeni çalışmalara imza atacaktır. Bu vesile ile 2013 yılında müthiş bir vizyon ortaya koyan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a teşekkür ediyor,bu anlamlı etkinlik için TOBB Bursa KGK’yı kutluyorum”
Kız öğrencilere ilham kaynağı olacak
Konuşmasında GUHEM’in bir deneyim merkezi olduğunu vurgulayan TOBB KGK Başkanı Sevgi Saygın ise Dünya Havacı Kadınlar Haftası’nda kız öğrenciler ile birlikte GUHEM’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Sevgi Saygın, “GUHEM’e geldiğimde merkezden çok etkilendim. Buradaki her şeyi deneyimleyerek öğrendiğiniz için tüm bilgileriniz kalıcı hale geliyor. Ekibimizle birlikte kadınlarımızın iş hayatında daha çok yer alabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu özel haftada kız öğrencilerimizle GUHEM’de bir araya geldik.Pembe Kağıt Uçak Atölyesi gerçekleştirerek havacılık alanında kadınlarımızın da aktif rol oynamasını istedik. Genç kızlarımız geleceğimizin mühendisleri, pilotları, bilim insanları olacaklar. Özellikle kız öğrencilerimizin uzay ve havacılık alanlarında ileride güzel işlere imza atmasını canı gönülden isterim. Bu anlamda GUHEM kız öğrencilerimize ilham kaynağı olacaktır” diye konuştu.
Etkinliğe katılan öğrencilerden Berfin Tekin, GUHEM içeriklerini çok beğendiğini vurgulayarak merkezde bilim iletişimcilerinin uzay ve havacılık alanında bilgilendirmeler yaptığını söyledi. GUHEM’e ilk defa geldiğini belirten Cemre Garip ise GUHEM’de yer alan ay taşının çok ilgisini çektiğini ifade ederek “GUHEM’de Ay’a dokunabildim. Çok güzel bir heyecandı benim için. Arkadaşlarımla birlikte merkezi çok beğendik” dedi.

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