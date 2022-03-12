Başkan Yılmaz, kar mesaisi yapan ekibe tatlı ikram etti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için gece gündüz demeden canla başla çalışan kar küreme ekiplerini ziyaret edip tatlı ikramında bulundu.

Yıldırım Belediyesi, ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte sokak, hastane, okul, ibadethane ve kamu kurumlarının çevresinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken Yıldırım İletişim Merkezi’ne vatandaştan gelen taleplere de anında müdahale ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüren kar küreme ekiplerini ziyaret edip istişarelerde bulundu. Yılmaz, devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için 724 sahada kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekibe tatlı ikram ederek yüzlerini güldürdü. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “2 greyder, 2 adet kar küreme, 6 tuzlama aracı, 2 tuz yükleme iş makinesi, 6 tuzlama robotu, 10 açık kasa kamyonet, 24 araç ve 230 personel ile Yıldırımlılarınolumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için724 hizmet veriyoruz. Kar yağışının sebep olabileceği buzlanmalara ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı bütün önlemlerimizi aldık” dedi.

Ekiplerin karla mücadelesine vatandaşların da kendi önlemlerini alarak yardımcı olması gerektiğini söyleyen Başkan Yılmaz “Ekiplerimiz vatandaşlarımız için durmaksızın çalışırken, hemşehrilerimizin de kar lastiklerini takmalarını ve mutlaka yanlarında zincirleri olmadan yola çıkmamalarını rica ediyorum. Hem kendileri hem de sevdikleri için bütün vatandaşlarımızı tedbirli olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumları Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi’nin 444 16 02 numaralı telefonuna iletebilirler” ifadelerini kullandı.

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