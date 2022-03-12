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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'nın iki Teknopark'ı gelecek için el ele verdi

İHA

Bursa'nın iki Teknopark'ı gelecek için el ele verdi

Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Bursateknopark ile Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki ULUTEK Teknopark arasında işbirliği geliştirmek için ilk adım atıldı.
Bursa Teknik Üniversitesi tarafından kısa süre önce Mimar Sinan Yerleşkesi’nde hayata geçirdiği Bursateknopark’ın yönetimi, 17 yıldır faaliyette bulunan ULUTEK Teknopark yönetimine ziyarette bulunarak işbirliği alanları hakkında istişarede bulundu. İki teknoparkın ortak geliştireceği projeler ile Bursa ve ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlaması bekleniyor.
“Gelecek için inovasyon” sloganıyla Bursa’nın teknoloji üssü konumunda olan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, Bursa’nın çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Şehrimiz iki değil, çok daha fazla teknoparkı kaldıracak potansiyele sahip. Bursateknopark’ın şehrimize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağına şüphem yok. İki Teknopark arasındaki protokollerle işbirliğinin geliştirilmesi ve teknolojik ekosisteme katkı sağlanması için her zaman hazırız” diye konuştu.
Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ramazan Kurt ise katma değerli yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini desteklediklerini, inovasyon ve ArGe ekosistemine katkı sağlamayı misyon edindiklerini belirterek, “Bursa’nın iki Teknoparkı arasında işbirliği, koordinasyon ve iletişim tüm paydaşlara katkı sağlayacaktır. Yapacağımız çalışmalarla Bursa’daki girişimcilik, ArGe ve inovasyon ekosisteminin gelişmesini hedefliyoruz ” dedi.
Teknopark yönetimlerinin buluşmasında, Bursa’nın öncelikli olarak ortaya çıkacağı girişim sermayesi fonunun hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların, girişimciler için yeni imkanlar sağlayarak, ekosistemin tamamlanması adına çok önemli bir gelişme olacağı, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyelini arttıracağı vurgulanırken teknoparkların ‘melek yatırımcı’ gibi süreçlere mutlaka dahil olması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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