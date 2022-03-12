Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede kurtarılamadı



Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde Serhat Kaçar (33), sokakta karşılaşıp, kavga ettiği husumetlisi Ahmet Şahin (60) tarafından bıçaklandı. Kaçar, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi Yıldıztepe Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Ahmet Şahin ile Serhat Kaçar, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şahin, yanındaki bıçakla Kaçar´ı ağır yaraladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kaçar'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Sağlık durumu kritik olan Kaçar, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Serhat Kaçar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve suç aletiyle yakalanan Ahmet Şahin, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-03-12 15:18:30



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