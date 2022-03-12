Bursa’da karda mahsur kalan hasta, hastaneye ulaştırıldı

İnegöl’ün kırsal Çiftlikköy Mahallesinde ikamet eden 71 yaşındaki diyaliz hastası Hasan Batmaz’ın tedavisi için adresinden almak isteyen diyaliz hastanesi nakil aracı, yazlık lastiği olduğundan dolayı kara saplanarak yolda mahsur kaldı. Diyaliz hastası Hasan Batmaz’ın imdadına İnegöl Belediyesi ekipleri yetişerek yaşlı adamı tedavisi için hastaneye ulaştırdı.

İnegöl Belediyesi’nin gece gündüz kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken kış lastiksiz yolculuk yapan araçlar zor anlar yaşıyor. İnegöl’ün kırsal Çiftlikköy Mahallesinde ikamet eden Hasan Batmaz’ı diyaliz tedavisi için ikamet ettiği eve ulaşmak isteyen diyaliz hastanesi aracı yazlık lastik ile yolculuk yaptığı için yolda kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Araç bulunduğu yerden çıkartılarak kış lastiksiz yolculuk yaptığından dolayı Jandarma ekipleri tarafından araç sürücüsüne gerekli cezai işlem sağladı.

Diyaliz hasta nakil aracını geri gönderen ekipler, 71 yaşındaki Hasan Batmaz’ı İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ikamet ettiği adresten alınarak tedavi görmesi için ilçe merkezindeki hastaneye ulaştırıldı. Hastaneye ulaşan 71 yaşındaki Hasan Batmaz İnegöl Belediyesi’ne teşekkür ederek, ‘’Diyaliz aracı karda saplandığı için adresime gelemedi. İnegöl Belediyesi ekipleri geldiler. Jandarma ekipleri ile arabayı o bölgeden çıkarmışlar. Beni belediye aracı ile aldılar hastaneye ulaştırdılar. İnegöl Belediyesi ekipleri iletişim numaralarını verdiler. Ne zaman ihtiyacınız olursa bize ulaşın dediler. Gönderenin de getirenin de bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun.’’ dedi.

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