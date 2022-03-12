Bursa Valisi'nden "Sokağa çıkmayın" uyarısı

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Bursa Valisi Yakup Canbolat, vatandaşları yoğun kar yağışı nedeniyle sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Bursa Valisi Canbolat sosyal medya hesabından, meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı beklendiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Kıymetli hemşehrilerim, meteorolojik verilere göre ilimizde (özellikle ilimizin kuzeyinde) akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklenmekte olup, saat 20.0007.00 arası trafiğe, özellikle şehirlerarası trafiğe çıkılmamasını, çıkılacaksa kar lastiği ile çıkılmasını istirham ediyorum."

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