Husumetlisi sokak ortasında bıçakladı, hastanede kurtarılamadı (2)

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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KIZIYLA KONUŞTUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Ahmet Şahin'in emniyetteki ilk ifadesinde, Serhat Kaçar'ı, evinin önüne gelip kızıyla konuşurken gördüğünü, bunun üzerine tartışma çıktığını ve yaşanan kavgada korkutmak için yaraladığını söylediği öğrenildi. Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-03-12 17:33:44



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