BUDO seferlerine kar engeli

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Bursa'da olumsuz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: ''saat 08.00'daki Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30'daki Bursa (Mudanya)Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya), 16.00'daki Bursa (Mudanya)İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya)''.

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