Bursa'da kar yağışı etkisini artırdı

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) BURSA'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Beyaza bürünen kentte bazı sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde etkisini artıran yağışla kent, beyaz örtüyle kaplandı. Yollarda olan sürücüler zor anlar yaşarken, kazalar meydana geldi. Kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceyken, kar kalınlığı da 14 santim olarak ölçüldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kentteki ana yollarda tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-03-13 06:11:58
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